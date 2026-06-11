Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa XL más barata del mercado: rápido montaje y desmontaje gracias al sistema de conexión sin herramientas

¿Buscas un lugar a la sombra donde poder relajarte en verano? ¡Esta oportunidad es para ti! Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de jardín que promete convertirse en el aliado perfecto para combatir las jornadas más calurosas y difrutar de los momentos más agradables en familia. Se trata de la carpa XL que combina amplitud y alta calidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 69,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que su montaje y desmontaje son bastante sencillos; gracias al sistema de conexión sin herramientas, la carpa estará lista en un abrir y cerrar de ojos. Su espacioso pabellón de jardín con seis grandes ventas y sus cierres de velcro harán que este artículose convierta en el mejor refugio para resguardarse comodamente.

Según indica el fabricante, es resistente a la intemperie y a los rayos UV. Además, gracias a estructura estable de acero con revestimiento en polvo garantiza máxima resistencia y calidad con el paso del tiempo.

Carpa XL / Lidl

Alta demanda

Esta carpa XL de Lidl promete ser el artículo estrella de la temporada gracias a su excelente relación calidad-precio y versatilidad. Debido a su alta demanda, se espera que el producto se agote rápidamente, pero ya puedes asegurarte la tuya pinchando en este mismo enlace.