Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña para 6 personas más barata y resistente del mercado: con puerta enrollable con cremallera y mosquiteras

¿Listo para disfrutar del verano? Las altas temperaturas ya golpean la península y Lidl lo sabe. La cadena alemana no ha podido esperar más y ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus clientes. Se trata de la tienda de campaña para 6 personas que combina resistencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 93,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de la amplitud y espacio suficiente para disfrutar de una acampada familiar cómoda y con las mejores garantías. Pese a estar fabricada con material reciclado, su tejido de poléster es de lo más robusto: repele el agua y es resistente a los rayos UV.

El interior cuenta con una estructura de cúpula autoportante que sirve para cubrir espacios amplios sin necesidad de columnas ni soportes intermedios. La puerta es enrrollable y dispone de cremellera de una dirección. Para combatir la presencia de insectos, dispone de mosquiteras que garantizan máxima tranquilidad nocturna.

¿Otro de sus puntos fuertes? Su versatilidad. La tienda cuenta con cubiertas de ventana enrollables y fijables que también se pueden emplear como toldo.

Tienda de campaña para seis personas. / Lidl

Alta demanda

La combinación de resistencia, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta tienda de campaña para 6 personas que puedes comprar ya mismo haciendo clic en este enlace.