Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel que garantiza los golpes más precisos: ideal para jugadores avanzados y profesionales
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de deportes que promete conquistar a los amantes del pádel. Se trata de la pala que combina calidad y resistencia y cuyo precio apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados.
¿Qué ofrece?
El artículo dispone de una superficie de carbono 3K extra dura, que ofrece golpes precisos y potentes; ideal para jugadores avanzados y profesionales que busquen en cada jugada derribar al más duro adversario. Su punto dulce central permite un control óptimo de la bola con una alta eficiencia. Esto se traduce en máxima precisión, mejor salid y una reducción drástica de las vibraciones que pueden causar lesiones.
La pala está diseñada en forma de lágrima, balance equilibrado y sistema de tubos de carbono 12K de alta estabilidad. Su empuñadura cómoda y antideslizante, con correa de seguridad acolchada para la muñeca, garantizarán las mejores jugadas dentro de la pista.
Alta demanda
Esta pala reúne las características esenciales para convertirse en el aliado preferido de los amantes del padel. ¿Su precio? Una auténtica locura: disponible por tan solo 49,99 euros. Por ello, a partir de mañana se prevén largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl para hacerse con una y que puedes comprar ya mismo haciendo clic aquí.
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