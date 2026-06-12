Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora de suelo más potente del mercado y que tiene megadescuento: con boquilla multifunción para una limpieza a fondo

¿Buscas una mejora en la limpieza del hogar? ¡Esta oportunidad es para ti! Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes del orden y la calma. Se trata de la aspiradora de suelo que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio (y con megadescuento) apunta a que volará de las estanterías en pocas horas: disponible por tan solo 84,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su boquilla multifunción que garantiza una limpieza a fondo y sin complicaciones. La aspiradora cuenta con un control de potencia que permite ajustar la intensidad de succión, así como un radio de acción de nueve metros, ideal para adaptar la absorción en función de las necesidades de textil y materiales.

Otro de sus puntos fuertes, es que dispone de una boquilla para tapicerías, ideal para limpiar sofás, cojines y eliminar el pelo de animales. Su función superturbo para una limpieza profunda y su tamaño compacto convertirán a esta aspiradora en un imprescindible del hogar.

Aspiradora. / Lidl

Alta demanda

Esta aspiradora reúne las características esenciales para ser el artículo estrella de la temporada. Su funcionalidad y precio imbatible apunta a que se agotará en horas, formando largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl. No esperes más. Pincha aquí y consigue una ya mismo.