Dos chefs coinciden y alertan: "La diferencia está en la masa"
Los expertos coinciden en que el detalle que muchos pasan por alto es el que más influye en el resultado final
La pizza es uno de los platos más populares del mundo. Este clásico de la cocina italiana, recientemente declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ha conquistado el panorama internacional como sinónimo de celebración entre amigos o de un merecido homenaje tras un día complicado.
Su éxito radica en una inigualable potencia de sabor lograda con muy pocos ingredientes. Sin embargo, dos chefs de referencia coinciden en una advertencia crucial que muchos aficionados pasan por alto al prepararla en casa.
El maestro pizzero napolitano Franco Pepe, reconocido internacionalmente por su trabajo en la pizza artesanal, insiste en que la masa es el elemento más importante del resultado final. En sus demostraciones culinarias, destaca que una fermentación adecuada y una base bien trabajada son esenciales para lograr una "textura ligera y equilibrada". El experto define la pizza como un acto de responsabilidad y afirma que "la simplicidad es el futuro".
En la misma línea, el chef británico Jamie Oliver, conocido por su labor de divulgación gastronómica, ha explicado en distintos programas de cocina que la diferencia entre una pizza casera normal y una excelente está en la masa. Subraya la importancia del reposo y del tiempo de fermentación, factores que muchos suelen acelerar en casa. Ambos coinciden en una idea clave: aunque los ingredientes del topping son importantes, el verdadero éxito de la pizza depende de la base.
En este sentido, el propio Franco Pep resume esta filosofía con una frase que repite habitualmnente en sus demostraciones: "La diferencia está en la masa, no en lo que pongas encima". Este enfoque refuerza una tendencia cada vez más presente en la cocina actual: volver a dar valor a las técnicas tradicionales y a los procesos lentos frente a las rápidas elaboraciones.
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