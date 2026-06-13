Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cesta de la compra térmica más barata del mercado: con soporte integrado con ficha para el carro de la compra

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina y cuidado del hogar que garantiza los mejors resultados. Se trata de la cesta de la compra térmica que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 11,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una lámina interior aislante y un marco de aluminio ligero que funciona tanto para mantener fríos los productos congelados o refrigerados, como para conservar el calor de comidas recién hechas.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con un soporte integrado con ficha que sirve para desbloquear y liberar el carro de la compra en el supermercado sin necesidad de buscar una moneda suelta. Su asa de transporte encajable con empuñadura suave y su tapa con cierre, presentan esta cesta como la solución definitiva para sobrevivir a la compra.

Según señala el fabricante, cuenta con un bolsillo exterior con cremallerae indica que la funda es resistente y lavable. Además, dispone de forro interior extraíble con cremallera para facilitar la limpieza.

Cesta de la compra. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetvo? Conseguir esta cesta de la compra que promete revolucionar a todos los clientes de la cadena alemana y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.