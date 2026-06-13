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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cesta de la compra térmica más barata del mercado: con soporte integrado con ficha para el carro de la compra

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario set de limpieza más barato del mercado: elimina el 99 por ciento de las bacterias con agua

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario set de limpieza más barato del mercado: elimina el 99 por ciento de las bacterias con agua / Lidl

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Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina y cuidado del hogar que garantiza los mejors resultados. Se trata de la cesta de la compra térmica que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 11,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una lámina interior aislante y un marco de aluminio ligero que funciona tanto para mantener fríos los productos congelados o refrigerados, como para conservar el calor de comidas recién hechas.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con un soporte integrado con ficha que sirve para desbloquear y liberar el carro de la compra en el supermercado sin necesidad de buscar una moneda suelta. Su asa de transporte encajable con empuñadura suave y su tapa con cierre, presentan esta cesta como la solución definitiva para sobrevivir a la compra.

Según señala el fabricante, cuenta con un bolsillo exterior con cremallerae indica que la funda es resistente y lavable. Además, dispone de forro interior extraíble con cremallera para facilitar la limpieza.

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Cesta de la compra.

Cesta de la compra. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetvo? Conseguir esta cesta de la compra que promete revolucionar a todos los clientes de la cadena alemana y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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