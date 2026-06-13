Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano con batería más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros

Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos con una batidora sin cables que destaca por su comodidad y versatilidad en la cocina. La cadena alemana ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los más exquisitos culinarios. Se trata de la batidora sin cables que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 15,99 euros.

¿Qué ofrece?

Este práctico aparato está pensado para mezclar y triturar ingredientes de forma rápida, convirtiéndose en un aliado para preparar cremas, purés, salsas o batidos. La batidora incluye un vaso medidor con escala de 700 mililitros y una cuchilla de acero inoxidable de dos hojas, diseñada para triturar verduras y otros alimentos con facilidad. Además, todas las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas sin BPA.

Uno de sus principales atractivos es que funciona sin cables, lo que permite utilizarla con total libertad de movimiento. Según el fabricante, la batería ofrece autonomía suficiente para preparar hasta 24 porciones de 100 mililitros de sopa de tomate y albahaca con una sola carga.

El aparato es compatible con todos los dispositivos de la serie PARKSIDE X 12 V Team, una ventaja para quienes ya disponen de productos de esta gama. No obstante, Lidl informa de que la batidora se vende sin batería ni cargador. Para los más curiosos culinarios, el producto incluye cinco sugerencias de recetas con las que los usuarios podrán ampliar el abanico de posibilidades gastronómicas.

Batidora. / Lidl

Alta demanda

Gracias a su diseño práctico, su funcionamiento inalámbrico y su capacidad para triturar y mezclar diferentes ingredientes, esta batidora se presenta como una de las novedades más interesantes para quienes buscan ganar comodidad en la cocina sin renunciar a la potencia. Pincha aquí y consíguela ya mismo.