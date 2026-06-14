Adiós a la suciedad: el truco casero que está revolucionando la limpieza del horno en los hogares

Mantener el orden y la limpieza del hogar no es tarea fácil. Pese a las profundas jornadas combatiendo las motas de polvo más resistentes, siempre aparecen esas pequeñas manchas que se incrustan a la superficie como si de un salvavidas se tratara.

Muchas aparecen solas, como por arte de magia y lidiar con ellas nunca ha sido moco de pavo. Electrodomésticos como el horno, muy funcionales en cuanto a posibilidades gastronómicas, suponen ser uno de los principales enemigos de las jornadas más intensas de limpieza.

Sin embargo, cada vez más hogares están descubriendo un truco casero tan sencillo como económico, que promete devolverle al horno su aspecto original sin necesidad de emplear productos químicos agresivos ni intensas jornadas de fregado. Una solución económica, rápida y cada vez más viral en plataformas sociales.

Horno sucio. / .

¿En qué consiste?

El método se basa en el uso de ingredientes habituales como el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco, que combinados crean una reacción capaz de combatir grasa acumulada y la suciedad más incrustada.

Aplicando esta mezcla sobre las paredes del horno y dejando actuar durante unos minutos, la grasa comienza a desprenderse fácilmente. De esta forma, su retirada con un simple paño húmedo será un juego de niños.

Una de las grandes ventajas de este truco es su sencillez. No requiere desmontar piezas ni utilizar herramientas especiales: basta con aplicar, esperar y limpiar. Además, al tratarse de ingredientes naturales, se convierte en una alternativa más económica y respetuosa frente a los limpiadores industriales más agresivos. Sin duda, este método se presenta como la solución definitiva para combatir la suciedad más resistente.