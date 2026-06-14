Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de esnórquel que promete arrasar este verano: disponible por 8,99 euros

Con el verano a la vuelta de la esquina, Lidl vuelve a sorprender con una nueva promoción pensada para los amantes del mar. Se trata del set de esnórquel disponible por tan solo 8,99 euros, un precio difícil de igualar y que permite disfrutar de la exploración submarina con las mejores garantías.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este conjunto es que incluye dos piezas esenciales para practicar esnórquel: una máscara de buceo y un tubo de respiración diseñados para ofrecer una experiencia cómoda.

La máscara cuenta con un cuerpo y una cinta dividida fabricados en silicona suave de alta calidad, lo que ofrece un ajuste cómodo y seguro. Además, incorpora una lente de doble cristal de alta resistencia y un amplio campo de visión que permite disfrutar mejor de los paisajes y especies submarinos.

Otro de sus puntos fuertes es la parte nasal de silicona, que facilita la compensación de la presión durante la inmersión, así como sus hebillas giratorias de cierre rápido para un ajuste sencillo.

El esnórquel incorpora una boquilla anatómica de silicona suave que mejora la comodidad durante el uso. Además, cuenta con una válvula de purga que facilita la expulsión del agua que pueda entrar en el tubo, lo que evitará situaciones desagrables cuando estés sumergido.

Según indica el fabricante, cuenta con un sistema "Dry Top", una tecnología diseñada para minimizar la entrada de salpicaduras de agua, que ofrece una experiencia más cómoda y segura mientras se nada en superficie.

Set de esnórquel. / Lidl

Alta demanda

La combinación de comodidad, seguridad y un precio de solo 8,99 euros apunta a que este set de esnórquel formará largas colsa desde primera hora de la mañana a las puertas de los supermercados Lidl. ¡No esperes más! Pincha en este enlace y consigue uno ya mismo.