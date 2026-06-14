Es oficial en España: las latas de atún, sardinas y mejillones ya no serán como antes con la nueva ley

Las latas de conservas son un gran aliado para los españoles para esos momentos en los que falta tiempo y sobra hambre. Este producto de gran consumo está a punto de cambiar. Una nueva ley regula el etiquetado de la mismas. El propósito central de esta legislación es proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los ciudadanos.

El Real Decreto 1082/2025 regula de forma muy estricta cómo deben denominarse las especies en los lineales para proteger la calidad alimentaria. La norma prohíbe el uso de nombres comerciales ambiguos o tradicionales que confundan al consumidor, obligando a detallar la especie exacta, su presentación y sus aditivos. Es decir, no es lo mismo atún que ventresca; ni sardina que sardinilla.

La nueva normativa sobre conservas de productos del mar exige cambios estrictos en el etiquetado e información nutricional. El Real Decreto regulador (aplicado a través del BOE) obliga a las marcas de pescados y mariscos a detallar la zona de captura, la técnica utilizada y el peso escurrido real con mayor transparencia para el consumidor.

¿Atún o ventresca?

En el caso de las latas de atún hay un ejemplo claro de lo que pide la nueva normativa. Porque no es lo mismo atún, que ventresca de atún. Términos como "ventresca" o "lomo" adquieren una definición legal estricta. Solo se pueden emplear si el corte cumple matemáticamente con los estándares técnicos de la anatomía exigida.

Se debe especificar obligatoriamente el nombre científico indexado en la base de datos ASFIS de la FAO. Debe quedar claro si es Thunnus albacares (atún claro) o Katsuwonus pelamis (listado). Por último, el envase también deberá especificar el arte o técnica utilizada para su captura (como pesca con caña o cerco) para certificar la sostenibilidad del caladero.

¿Qué pasa con los mejillones?

Los bivalvos (mejillones, berberechos y almejas) se integran en este modelo normativo unificado, sustituyendo normativas obsoletas que databan de 1985. Es obligatorio detallar la composición exacta del caldo, escabeche o aceite. Se exige especificar de manera transparente los aditivos técnicos empleados para mantener la textura del molusco, impidiendo el uso de potenciadores de sabor ocultos en el caldo.

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El tamaño importa y otra de las exigencias en este tipo de productos es especificarsi son gigantes, grandes, medianos, pequeños.