Los veterinarios coinciden: el truco casero que puede ayudar a perros y gatos a combatir las altas temperaturas

Las altas temperaturas golpean la península con más fuerza que nunca. Ante la ola de calor que ya se deja sentir y que previsiblemente se intensificará en los próximos días, veterinarios y expertos insisten en la importancia de adoptar medidas sencillas para garantizar no solo el bienestar de las personas, sino también el de los animales. Mantener frescas a las mascotas, auténticas reinas de muchos hogares, es fundamental durante estos episodios de calor extremo.

Entre las recomendaciones más fáciles de aplicar dentro de casa destaca una especialmente práctica: habilitar zonas frescas mediante toallas húmedas. La profesora Dan O'Neill, especialista del Royal Veterinary College, advierte de que los golpes de calor en mascotas constituyen una emergencia veterinaria grave y subraya que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitarlos.

En la misma línea, la veterinaria Carri Westgarth ha señalado en diversas guías sobre bienestar animal que los propietarios deben garantizar espacios frescos y acceso constante a agua, especialmente en el caso de animales más vulnerables, como cachorros de edad avanzada o mascotas con problemas respiratorios.

Por su parte, la veterinaria Nina Downing, de la organización PDSA, explica que proporcionar superficies frescas donde descansar puede ayudar a las mascotas a "regular mejor su temperatura corporal" durante los días más calurosos del año.

Los expertos recuerdan además que los perros no sudan como los humanos y dependen principalmente del jadeo para disipar el calor, lo que los convierte en animales especialmente sensibles a las altas temperaturas. Los gatos, aunque suelen buscar de forma instintiva los lugares más frescos de la vivienda, tampoco están exentos de sufrir golpes de calor cuando las condiciones son extremas.

Por ello, muchos especialistas recomiendan un sencillo truco casero que no requiere ningún desembolso económico: humedecer toallas de algodón y renovarlas cada treinta minutos aproximadamente. De esta forma, los animales tenderán a tumbarse sobre una superficie fresca y confortable. Además, el algodón conserva la temperatura durante más tiempo que otros tejidos, prolongando así el efecto refrescante y contribuyendo al bienestar de las mascotas durante las jornadas más sofocantes.