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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo inalámbrica más potente y barata del mercado: con revestimiento de cerámica y turmalina para proteger el cabello

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo inalámbrica más potente y barata del mercado: con revestimiento de cerámica y turmalina para proteger el cabello

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo inalámbrica más potente y barata del mercado: con revestimiento de cerámica y turmalina para proteger el cabello

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Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidados que promete conquistar a las amantes del cabello. Se trata de la plancha de pelo inalámbrica que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: está disponible por tan solo 16,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos ed este artículo es que es inalámbrica y de tamaño compacto, además incluye una función de bloqueo que garantiza máxima seguridad durante el transporte. Sin duda, la opción ideal para llevar a cualquier parte con las mejores garantías.

Otro de sus puntos fuertes es su revesitmiento de cerámica y turmalina para proteger el cabello. Dos componentes que garantizan resultados dignos de cualquier salón de belleza y ofrece un cabelle sano y fuerte.

La plancha cuenta con tres temperaturas ajustables (160–200 °C) adaptadas al grosor capilar. El artículo cuenta además con indicador de control de carga y de listo para el funcionamiento a través de luces indicadoras.

Según indica el fabricante incluye una tapa protectora de silicona resistente al calor; ideal para conservar la durabilidad y funcionalidad del producto. La plancha dispone de una autonomía de hasta 30 minutos y su función de carga se completa a través de un cable USB-C a USB-A.

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Plancha de pelo.

Plancha de pelo. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que este artículo volará de las estanterías de los supermercados Lidl más pronto que tarde. Por tan solo 16,99 euros, los consumidores podrán disfrutar de un planchado capilar que ofrece las mejores garantías. No esperes más: pincha aquí y compra una ya mismo.

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