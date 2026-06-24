Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa plegable de carbón más funcional y barata del mercado: con parrilla de acero cromado con mango extraíble
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender a los amantes de las reuniones al aire libre con un producto que promete convertirse en uno de los más demandados de la temporada. La cadena pondrá ha lanzado una nueva promoción que apunta a agotarse en horas: se trata de la barbacoa plegable de carbón por solo 21,99 euros, una opción que destaca por su diseño portátil, su facilidad de transporte y su cómodo almacenamiento.
¿Qué ofrece?
Uno de los grandes atractivos de esta barbacoa es su innovador sistema de plegado. Gracias a su diseño tipo maletín, está lista para utilizarse en cuestión de segundos y puede guardarse fácilmente una vez terminada la comida o la cena.
Además, cuando está cerrada apenas ocupa espacio. Plegada, mide únicamente 4,5 centímetros de altura, lo que permite almacenarla cómodamente en armarios, trasteros o incluso en el maletero del coche. Todos sus componentes pueden guardarse en el interior, facilitando tanto su transporte como su conservación.
La barbacoa ha sido diseñada pensando en quienes buscan una solución cómoda para disfrutar de comidas al aire libre. Su estructura está fabricada en acero con revestimiento en polvo, una combinación que aporta resistencia y estabilidad durante su uso.
También incorpora una parrilla de acero cromado con mango extraíble, una característica que facilita tanto la manipulación de los alimentos como las tareas de limpieza posteriores.
Pensada para un uso cómodo
Otro de sus puntos fuertes es la bandeja plegable para el carbón, equipada con orificios de ventilación que favorecen una mejor circulación del aire y ayudan a mantener una combustión más eficiente. Además, su diseño permite una limpieza rápida y sencilla tras cada uso, algo especialmente valorado por quienes utilizan este tipo de productos de forma habitual durante el verano.
Alta demanda
La combinación de portabilidad, facilidad de almacenamiento y un precio de solo 21,99 euros apunta a que esta barbacoa plegable será uno de los productos estrella de Lidl . Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas con un objetivo claro: hacerse con una de las barbacoas más prácticas y económicas de la temporada. Pincha aquí consigue la tuya ya mismo.
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