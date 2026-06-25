Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo de viaje más potente y barato del mercado: diseñado con una boquilla estrecha que garantiza un flujo de aire preciso
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos con un producto pensado para quienes viajan con frecuencia o buscan ahorrar espacio en casa. La cadena ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus clientes: se trata del secador de viaje que por solo 9,99 euros destaca por su tamaño compacto, su diseño plegable y su tecnología iónica para cuidar el cabello durante el secado.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este secador es su formato compacto, que permite guardarlo fácilmente en una maleta, mochila o bolsa de viaje sin ocupar apenas espacio. Además, su mango plegable facilita todavía más el transporte y el almacenamiento.
Otro de sus puntos fuertes es el selector de voltaje dual de 120 y 230 voltios, una característica especialmente útil para utilizarlo tanto en España como en numerosos destinos internacionales.
Tecnología para cuidar el cabello
El secador incorpora tecnología iónica, diseñada para reducir la electricidad estática del cabello, proporcionando un acabado más suave y con un brillo natural tras el peinado.
También dispone de dos niveles de velocidad y temperatura, además de una función de aire frío "Cool Shot", ideal para fijar el peinado una vez finalizado el secado. A ello se suma una boquilla concentradora estrecha, que dirige el flujo de aire con mayor precisión para facilitar el peinado.
Con una potencia de entre 1.200 y 1.600 vatios, según el voltaje seleccionado, este secador ofrece un buen rendimiento pese a su reducido tamaño. Además, incorpora un cable de 1,8 metros que proporciona una mayor comodidad de uso y una práctica anilla para colgarlo cuando no se está utilizando.
Alta demanda
Su diseño plegable, la posibilidad de utilizarlo en distintos países gracias al voltaje dual y un precio de solo 9,99 euros convierten a este secador de viaje en uno de los productos que más interés despertará en Lidl a partir del próximo lunes. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con uno de los accesorios más prácticos para las vacaciones de verano. Pincha aquí y consigue el tuyo ya mismo.
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia