Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: disponible por menos de 15 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de cocina con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas. La cadena ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus clientes: se trata del set de batidora de mano 2 en 1 por solo 14,99 euros, un aparato pensado para triturar y picar todo tipo de alimentos de forma rápida y cómoda.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este set es su versatilidad. Además de funcionar como batidora de mano, incorpora una picadora múltiple con 500 mililitros de capacidad útil y una cuchilla de dos hojas de acero inoxidable, ideal para preparar frutos secos, hierbas aromáticas, queso y otros ingredientes.
El aparato cuenta con una potencia de 600 vatios y una velocidad regulable sin niveles, permitiendo adaptar el funcionamiento a cada preparación. También incorpora un práctico botón turbo, pensado para aportar un extra de potencia cuando se necesita un triturado más intenso.
Diseñada para un uso cómodo
La batidora incluye un pie de acero inoxidable de desmontaje rápido, con un diseño especial que reduce las salpicaduras durante su utilización, facilitando así un trabajo más limpio en la cocina.
Además, permite cambiar los accesorios de forma rápida y sencilla, lo que agiliza la preparación de distintas recetas sin complicaciones.
Fácil de limpiar
Otro de sus puntos fuertes es la facilidad de mantenimiento. El vaso medidor de 700 mililitros, la picadora múltiple —sin la tapa del accionamiento— y la tapa de cierre son aptos para el lavavajillas, lo que simplifica la limpieza tras cada uso.
El set también incluye cinco propuestas de recetas, ofreciendo ideas para sacar el máximo partido a todas sus funciones desde el primer día.
Alta demanda
La combinación de funciones 2 en 1, una potencia de 600 W, accesorios incluidos y un precio de solo 14,99 euros convierte a este set de batidora de mano en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas con un objetivo claro: equipar su cocina con un pequeño electrodoméstico práctico, versátil y económico. Pincha aquí y consigue el tuyo ya mismo.
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