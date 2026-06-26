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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hervidor de agua más barato del mercado: con protección contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador plegable de viaje más barato del mercado: por solo 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador plegable de viaje más barato del mercado: por solo 9,99 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a ampliar su catálogo de pequeños electrodomésticos con una oferta pensada para quienes buscan rapidez y comodidad en la cocina. A partir de mañana, se prevén largas colas de consumidores ansiosos, todos con un único objetivo: conseguir el hervidor de agua que cuesta tan solo 14,99 euros, un modelo que destaca por su capacidad de 1,7 litros, su diseño funcional y su rapidez para calentar agua en apenas unos minutos.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este hervidor es su velocidad. Es capaz de hervir un litro de agua en solo 2 minutos y 38 segundos, convirtiéndose en una opción ideal para preparar infusiones, café, sopas instantáneas o cualquier receta que requiera agua caliente en poco tiempo.

Además, cuenta con una capacidad útil de 1,7 litros, suficiente para preparar varias bebidas de una sola vez.

Diseño práctico para el día a día

El hervidor incorpora una tapa con sistema de apertura con una sola mano, una característica que facilita el llenado de agua de forma rápida y cómoda.

También dispone de un indicador del nivel de agua, permitiendo controlar fácilmente la cantidad que se desea calentar, y una elegante iluminación LED azul, que se enciende durante su funcionamiento y aporta un toque moderno al diseño.

Seguridad y comodidad

Otro de sus puntos fuertes es la protección contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco, un sistema que ayuda a aumentar la seguridad durante su uso.

Además, incorpora una base giratoria de 360 grados, adecuada tanto para diestros como para zurdos, junto con un recogecables integrado que facilita su almacenamiento y ayuda a mantener la encimera más ordenada.

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Hervidor de agua.

Hervidor de agua. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de rapidez, una capacidad de 1,7 litros, iluminación LED y un precio de solo 14,99 euros apunta a que este hervidor de agua será uno de los productos más demandados de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con un pequeño electrodoméstico práctico, funcional y perfecto para el uso diario. Pincha aquí y consigue el tuyo ya mismo.

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