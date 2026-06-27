Ni ambientador ni solo para cocinar: el truco con hojas de laurel que cada vez más personas utilizan en casa por sus múltiples beneficios
Un práctico producto que puede resolver más de un problema
El laurel es uno de esos ingredientes que no suele faltar en la cocina. Se utiliza para apotar gran sabor a guisos, caldos y estofados, pero cada vez son más las personas que le encuentran utilidad más allá de las recetas. En los últimos meses se han popularizado en redes sociales numerosos trucos caseros con hojas de laurel que prometen ayudar a perfumar la vivienda, mantener alejados algunos insectos e incluso aprovechar mejor sus propiedades aromáticas.
Uno de los usos más conocidos consiste en colocar varias hojas secas de laurel en armarios, cajones o zapateros. Su intenso aroma ayuda a neutralizar malos olores y muchas personas aseguran que también contribuye a mantener alejadas polillas y otros pequeños insectos. Aunque existen estudios que muestran que algunos compuestos del laurel pueden resultar repelentes para determinados insectos, su eficacia en el hogar puede variar y no sustituye a los productos específicos cuando existe una plaga.
Otro truco muy compartido consiste en hervir unas cuantas hojas de laurel en un cazo con agua durante unos minutos. El vapor libera un aroma intenso que perfuma la casa de forma natural y puede resultar agradable para quienes prefieren evitar los ambientadores comerciales. Además, algunas personas añaden cáscaras de limón o ramas de canela para potenciar la fragancia.
También hay quienes colocan hojas de laurel en recipientes donde almacenan arroz, harina o legumbres secas con el objetivo de dificultar la aparición de pequeños insectos en la despensa. Se trata de una práctica tradicional muy extendida en muchos hogares, aunque siempre debe acompañarse de una correcta conservación de los alimentos.
Eso sí, conviene recordar que el laurel no hace milagros. Su uso como ambientador o repelente doméstico puede ser un complemento, pero no reemplaza las medidas de limpieza e higiene habituales ni los tratamientos específicos cuando son necesarios.
Gracias a su versatilidad, su bajo coste y la facilidad para encontrarlo en cualquier supermercado, el laurel ha dejado de ser únicamente una especia de cocina para convertirse en uno de los remedios caseros más comentados y compartidos en internet.
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