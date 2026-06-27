Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más potente y que tiene megadescuento: cocina con hasta un 80 % menos de grasa

Lidl vuelve a apostar por uno de los electrodomésticos más demandados para la cocina con una oferta que promete atraer a numerosos clientes. Se trata de la freidora de aire caliente por solo 37,99 euros, un modelo que destaca por sus ocho programas automáticos, su pantalla táctil LED y la posibilidad de cocinar con hasta un 80 por ciento menos de grasa sin renunciar al sabor.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta freidora es su tecnología de circulación de aire caliente de 360 grados, diseñada para cocinar los alimentos de forma uniforme utilizando muy poco aceite.

Además, permite ajustar la temperatura entre 40 y 200 grados y programar el tiempo de cocción desde 1 hasta 90 minutos, adaptándose a una gran variedad de recetas.

Ocho programas automáticos

El aparato incorpora ocho programas preconfigurados para preparar patatas fritas, muslos de pollo, filetes, pescado, gambas, pizza, pasteles y verduras con solo pulsar un botón.

También dispone de tres funciones adicionales: precalentamiento, inicio diferido y mantener caliente, pensadas para ofrecer una mayor comodidad durante la preparación de los alimentos.

Otro de sus puntos fuertes es la función de aviso para agitar los alimentos durante la cocción, disponible en la mayoría de programas para conseguir un resultado más uniforme y crujiente.

Fácil de usar y de limpiar

La freidora incorpora una pantalla LED con controles táctiles, lo que facilita la selección de programas y el ajuste de la temperatura.

Además, cuenta con una cesta extraíble y una rejilla con revestimiento antiadherente, lo que simplifica tanto la manipulación de los alimentos como la limpieza después de cada uso. Su base antideslizante aporta una mayor estabilidad sobre la encimera.

Freidora de aire caliente. / Lidl

Alta demanda

La combinación de ocho programas automáticos, un amplio rango de temperatura, tecnología de aire caliente y un precio de solo 37,99 euros convierte a esta freidora de aire en uno de los productos estrella de Lidl desde mañana. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas con un objetivo claro: hacerse con un electrodoméstico versátil, fácil de usar y perfecto para cocinar de forma más saludable.