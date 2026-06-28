Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo dental eléctrico por solo 24,99 euros que promete una limpieza profesional en casa

Lidl vuelve a ampliar su catálogo de cuidado personal con un producto que puede convertirse en uno de los más demandados. Se trata del cepillo dental eléctrico que cuesta tan solo 24,99 euros, un modelo que destaca por sus seis programas de limpieza, su control de presión y una batería recargable con hasta 90 minutos de autonomía.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este cepillo eléctrico es que incorpora seis modos de funcionamiento para adaptarse a las diferentes necesidades de higiene bucal. Incluye programas de limpieza diaria, limpieza suave para dientes sensibles, masaje de encías, limpieza profunda, blanqueamiento y limpieza de lengua.

Además, su tecnología de movimiento oscilante está diseñada para proporcionar una limpieza eficaz de dientes y encías, ayudando a eliminar la placa de forma más eficiente que un cepillado manual.

Pensado para una higiene más completa

El cepillo incorpora un control de presión, una función que ayuda a evitar ejercer demasiada fuerza durante el cepillado y contribuye a proteger las encías.

También dispone de un temporizador de dos minutos con avisos cada 30 segundos, facilitando una limpieza uniforme de los cuatro cuadrantes de la boca siguiendo el tiempo recomendado por los dentistas.

Comodidad y autonomía

Otro de sus puntos fuertes es su batería de iones de litio, que ofrece una autonomía aproximada de 90 minutos con una carga completa. La recarga se realiza mediante una base de inducción, compatible con voltajes de entre 100 y 240 voltios, por lo que también resulta práctica para viajar.

El mango, con acabado antideslizante, y la estación de carga son resistentes al agua según el estándar IPX7, y el cepillo es compatible con diferentes cabezales de Oral-B y Nevadent, lo que facilita su mantenimiento.

Cepillo dental. / Lidl

Alta demanda

La combinación de seis programas de limpieza, control de presión, temporizador inteligente y un precio de solo 24,99 euros apunta a que este cepillo dental eléctrico será uno de los productos estrella de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con un dispositivo que promete mejorar la higiene bucal con funciones propias de modelos de gama superior.