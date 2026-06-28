Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender con un producto pensado para los amantes de la música en vinilo. La cadena ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus consumidores: se trata del tocadiscos por 129,99 euros que reúne un diseño elegante con prestaciones propias de modelos de gama superior, como conectividad Bluetooth, reproducción totalmente automática y una cápsula de Audio-Technica para disfrutar de un sonido cálido y preciso.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este tocadiscos es su brazo de lectura totalmente automático, que inicia la reproducción con solo pulsar un botón y dispone de función de repetición para escuchar el disco de nuevo sin necesidad de intervenir manualmente.
Además, todas sus funciones pueden controlarse mediante un mando a distancia, aportando una mayor comodidad durante el uso.
El equipo incorpora una cápsula Audio-Technica AT-3600LA, reconocida por ofrecer un sonido cálido, claro y equilibrado, ideal para sacar el máximo partido a la colección de vinilos.
También dispone de Bluetooth 5.4, lo que permite enviar el sonido de forma inalámbrica a altavoces o auriculares compatibles. A ello se suma una salida RCA con preamplificador integrado para conectarlo fácilmente a equipos de sonido y una salida USB-C que permite realizar grabaciones digitales de los discos, utilizando el software adecuado.
Diseñado para una reproducción precisa
Otro de sus puntos fuertes es su*plato de aluminio, que favorece una reproducción estable y precisa de los vinilos de 33⅓ y 45 revoluciones por minuto, siendo compatible con discos de 7 y 12 pulgadas.
Además, incorpora una alfombrilla de goma que ayuda a reducir las vibraciones y la electricidad estática, mientras que la cubierta antipolvo tintada protege el equipo cuando no se utiliza y contribuye a minimizar las interferencias durante la reproducción.
Alta demanda
La combinación de reproducción automática, Bluetooth 5.4, una cápsula Audio-Technica y un precio de 129,99 euros apunta a que este tocadiscos será uno de los productos más demandados de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas con un objetivo claro: disfrutar de la experiencia del vinilo con un equipo moderno, completo y a un precio muy competitivo.
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