Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con un producto pensado para los amantes de la música en vinilo. La cadena ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus consumidores: se trata del tocadiscos por 129,99 euros que reúne un diseño elegante con prestaciones propias de modelos de gama superior, como conectividad Bluetooth, reproducción totalmente automática y una cápsula de Audio-Technica para disfrutar de un sonido cálido y preciso.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este tocadiscos es su brazo de lectura totalmente automático, que inicia la reproducción con solo pulsar un botón y dispone de función de repetición para escuchar el disco de nuevo sin necesidad de intervenir manualmente.

Además, todas sus funciones pueden controlarse mediante un mando a distancia, aportando una mayor comodidad durante el uso.

El equipo incorpora una cápsula Audio-Technica AT-3600LA, reconocida por ofrecer un sonido cálido, claro y equilibrado, ideal para sacar el máximo partido a la colección de vinilos.

También dispone de Bluetooth 5.4, lo que permite enviar el sonido de forma inalámbrica a altavoces o auriculares compatibles. A ello se suma una salida RCA con preamplificador integrado para conectarlo fácilmente a equipos de sonido y una salida USB-C que permite realizar grabaciones digitales de los discos, utilizando el software adecuado.

Diseñado para una reproducción precisa

Otro de sus puntos fuertes es su*plato de aluminio, que favorece una reproducción estable y precisa de los vinilos de 33⅓ y 45 revoluciones por minuto, siendo compatible con discos de 7 y 12 pulgadas.

Además, incorpora una alfombrilla de goma que ayuda a reducir las vibraciones y la electricidad estática, mientras que la cubierta antipolvo tintada protege el equipo cuando no se utiliza y contribuye a minimizar las interferencias durante la reproducción.

Noticias relacionadas y más

Tocadiscos.

Tocadiscos. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de reproducción automática, Bluetooth 5.4, una cápsula Audio-Technica y un precio de 129,99 euros apunta a que este tocadiscos será uno de los productos más demandados de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas con un objetivo claro: disfrutar de la experiencia del vinilo con un equipo moderno, completo y a un precio muy competitivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
  3. Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
  4. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  5. Cuatro adolescentes de Avilés ultiman los detalles para irse a estudiar a Norteamérica gracias a Amancio Ortega: 'Vamos abiertos a todo
  6. Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
  7. Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
  8. Aitana, la 'superestrella' que se corona en Avilés ante 20.000 fans en su noche de cumpleaños

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición

Fiestas de Villanueva

Fiestas de Villanueva

El "acoso" bancario a un nonagenario: le embargaron dos pisos y un negocio por un "falso crédito" de 5 millones de pesetas (y 37 años después una financiera sigue reclamándoselo)

El "acoso" bancario a un nonagenario: le embargaron dos pisos y un negocio por un "falso crédito" de 5 millones de pesetas (y 37 años después una financiera sigue reclamándoselo)

El 65% de las mujeres con fractura por fragilidad en España no estaba diagnosticada de osteoporosis

El 65% de las mujeres con fractura por fragilidad en España no estaba diagnosticada de osteoporosis

Habrá Hunosa hasta 2050: la negociación "más difícil" de un plan de empresa y el malestar sindical por la "falta de implicación" regional

Habrá Hunosa hasta 2050: la negociación "más difícil" de un plan de empresa y el malestar sindical por la "falta de implicación" regional

EN IMÁGENES: Celebración de San Pedro en Pola de Siero

EN IMÁGENES: Celebración de San Pedro en Pola de Siero
Tracking Pixel Contents