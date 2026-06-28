Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa eléctrica más potente y barata del mercado: se puede utilizar al aire libre con un soporte incluido o como parrilla de mesa

Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para quienes disfrutan de las comidas al aire libre sin renunciar a la comodidad. Se trata de la barbacoa eléctrica por 99,99 euros, un modelo que destaca por su versatilidad, ya que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores y ofrece espacio para cocinar hasta 15 raciones al mismo tiempo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta barbacoa es su doble uso. Gracias al soporte incluido, puede utilizarse como una barbacoa de pie para terrazas, jardines o balcones. Además, retirando las patas, se transforma en una práctica parrilla de mesa, ideal para cocinar dentro de casa cuando el tiempo no acompaña.

Su amplia superficie de cocción permite preparar alimentos para hasta 15 personas, convirtiéndola en una opción perfecta para reuniones familiares, comidas con amigos o celebraciones.

La barbacoa incorpora un termómetro exterior que permite controlar en todo momento la temperatura durante el cocinado, facilitando obtener el punto deseado en carnes, pescados o verduras.

También dispone de cinco niveles de temperatura, permitiendo adaptar el calor a cada tipo de alimento para conseguir una cocción más uniforme.

Fácil de limpiar

Otro de sus puntos fuertes es su placa de parrilla extraíble con revestimiento antiadherente, diseñada para evitar que los alimentos se peguen y facilitar la limpieza después de cada uso.

Este acabado también reduce la necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite, haciendo que cocinar resulte más cómodo y práctico.

Barbacoa eléctrica. / Lidl

Alta demanda

La posibilidad de utilizarla tanto en interiores como en exteriores, su capacidad para cocinar hasta 15 raciones, el control de temperatura y un precio de 99,99 euros convierten a esta barbacoa eléctrica en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana.