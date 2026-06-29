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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla de 18 piezas más barata del mercado: cuidadosamente diseñada para aportar un ambiente moderno y elegante a la mesa

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla de 18 piezas más barata del mercado: cuidadosamente diseñada para aportar un ambiente moderno y elegante a la mesa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla de 18 piezas más barata del mercado: cuidadosamente diseñada para aportar un ambiente moderno y elegante a la mesa

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Emma Fernández

Lidl vuelve a ampliar su oferta de menaje con un producto pensado para quienes quieren renovar su vajilla sin gastar demasiado. Se trata de la vajilla Tognana "New Art & Pepper" de 18 piezas, un conjunto que destaca por su diseño contemporáneo, sus diferentes tonalidades y su practicidad para el uso diario.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta vajilla es que incluye 18 piezas, suficientes para equipar la mesa de seis comensales. El set está compuesto por seis platos llanos, seis platos hondos y seis platos de postre, cubriendo las necesidades de las comidas diarias y de ocasiones especiales.

Además, está disponible en seis tonos de color diferentes, una característica que aporta un estilo moderno y permite adaptarse a distintos gustos y tipos de decoración.

Diseño elegante y funcional

Fabricada en porcelana, esta vajilla ha sido diseñada para combinar resistencia y estética. Cada pieza ofrece un acabado cuidado que ayuda a vestir la mesa con un aire actual sin renunciar a la funcionalidad.

Los platos llanos, hondos y de postre presentan tamaños adecuados para todo tipo de preparaciones, desde primeros platos y guisos hasta postres o aperitivos.

Pensada para el uso diario

Otro de sus puntos fuertes es su comodidad. Toda la vajilla es apta para lavavajillas, facilitando la limpieza después de cada comida, y también puede utilizarse en el microondas, permitiendo calentar los alimentos directamente en el plato sin necesidad de cambiar de recipiente.

Estas características la convierten en una opción práctica tanto para el día a día como para reuniones familiares o comidas con invitados.

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Set de 18 de piezas.

Set de 18 de piezas. / Lidl

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Alta demanda

Su diseño moderno, la calidad de la porcelana, las 18 piezas incluidas y la posibilidad de utilizarla tanto en el microondas como en el lavavajillas apuntan a que la vajilla Tognana "New Art & Pepper" será uno de los productos más demandados de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas para renovar su mesa con un conjunto elegante, funcional y pensado para el uso diario.

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