Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de cocción lenta más potente y barata del mercado: disponible por menos de 25 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la cocina sin prisas y con los mejores resultados. Se trata de la olla de cocción lenta que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: está disponible por tan solo 21,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta olla es su sistema de cocción lenta, que trabaja a temperaturas de entre 60 y 90 grados. Gracias a este método, los alimentos se cocinan de forma suave y uniforme, permitiendo que la carne quede especialmente jugosa y que las hierbas y especias impregnen mejor cada receta.
Además, este tipo de cocción ayuda a conservar una mayor cantidad de vitaminas, minerales y aromas en las verduras, convirtiéndose en una opción ideal para preparar guisos, estofados, legumbres o caldos.
Cocina sin complicaciones
La olla incorpora una cubeta de cerámica extraíble con una capacidad aproximada de 3,5 litros, suficiente para preparar varias raciones en una sola elaboración.
También dispone de dos niveles de cocción, medio y alto, para adaptar el tiempo de preparación a cada receta, además de una función para mantener el calor, que permite conservar la comida a la temperatura adecuada hasta el momento de servirla.
Práctica y estable
Otro de sus puntos fuertes es su diseño pensado para el uso diario. Incorpora tres patas antideslizantes, que aportan una mayor estabilidad sobre la encimera durante el funcionamiento.
Con una potencia de aproximadamente 200 vatios, este electrodoméstico ofrece un consumo contenido, mientras que su cable de un metro proporciona comodidad a la hora de colocarlo en la cocina.
Alta demanda
La posibilidad de cocinar a baja temperatura, una capacidad de 3,5 litros, la olla de cerámica extraíble y la función para mantener el calor convierten a esta olla de cocción lenta en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana.
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