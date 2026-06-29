Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el deshidratador de alimentos más funcional del mercado: con pantalla digital para ajustar la temperatura y la duración

Lidl vuelve a sorprender con un pequeño electrodoméstico pensado para quienes buscan una alimentación más saludable y nuevas formas de conservar los alimentos. Se trata del deshidratador de alimentos que permite secar frutas, verduras, hierbas aromáticas, carne, pescado y setas de forma sencilla, conservando mejor su sabor y sus propiedades.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este aparato es que permite elaborar fruta deshidratada sin aditivos, una alternativa cada vez más popular para disfrutar de tentempiés naturales en casa.

Además de fruta, el deshidratador puede utilizarse para secar verduras, hierbas aromáticas, carne, pescado o setas, ampliando las posibilidades en la cocina y facilitando la conservación de numerosos alimentos.

Otro de sus puntos fuertes es que incorpora una pantalla digital desde la que se puede regular tanto la temperatura como el tiempo de funcionamiento.

La temperatura puede ajustarse entre 40 y 70 grados, en intervalos de cinco grados, adaptándose a las necesidades de cada alimento. También dispone de un temporizador de hasta 48 horas, permitiendo realizar deshidrataciones largas sin necesidad de supervisión constante.

Gran capacidad y fácil limpieza

Otro de sus puntos fuertes son sus cinco bandejas apilables, que pueden utilizarse conjuntamente o de forma individual según la cantidad de alimentos que se desee preparar.

Las bandejas tienen un diámetro de 32 centímetros y ofrecen dos niveles de altura para adaptarse a piezas de distinto grosor. Además, tanto los recipientes como la tapa son aptos para lavavajillas y están libres de BPA, facilitando y simplificando la limpieza tras cada uso.

El aparato incorpora también pies antideslizantes, que aportan una mayor estabilidad durante su funcionamiento.

Deshidratadora. / Lidl

Alta demanda

La posibilidad de preparar alimentos deshidratados sin aditivos, sus cinco bandejas de gran capacidad, el control digital de temperatura y tiempo y su facilidad de limpieza apuntan a que este deshidratador será uno de los productos más demandados de Lidl desde mañana.