Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el exprimidor eléctrico más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Lidl vuelve a ampliar su gama de pequeños electrodomésticos con una oferta pensada para quienes quieren disfrutar de zumos recién exprimidos en casa. Se trata del exprimidor eléctrico de 25 W por solo 8,99 euros, un aparato compacto que destaca por su facilidad de uso, su sistema de extracción eficiente y su sencillo mantenimiento.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este exprimidor es su sistema de giro en ambos sentidos, una tecnología que alterna el movimiento a izquierda y derecha para aprovechar mejor la fruta y obtener una mayor cantidad de zumo.

Además, incluye dos conos de prensado de distintos tamaños, lo que permite exprimir cómodamente naranjas, pomelos, limones y otros cítricos.

Zumo a tu gusto

El exprimidor incorpora un tamiz con regulador de pulpa, una práctica función que permite elegir la cantidad de pulpa que se desea en cada vaso, además de retener las semillas durante el proceso de exprimido.

Su funcionamiento también resulta muy cómodo, ya que el aparato se pone en marcha automáticamente al presionar el cono de prensado y se detiene al dejar de ejercer presión, facilitando su uso diario.

Fácil de limpiar

Otro de sus puntos fuertes es que dispone de un recipiente de zumo extraíble, que permite servir la bebida de forma cómoda y limpia.

Además, todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas, lo que simplifica el mantenimiento después de cada uso. También incorpora un recogecables, una solución práctica para almacenarlo ocupando el mínimo espacio.

Exprimidor de cítricos. / Lidl

Alta demanda

La combinación de doble sentido de giro, regulador de pulpa, dos conos para diferentes tamaños de fruta y un precio de solo 8,99 euros convierte a este exprimidor eléctrico en uno de los productos más atractivos de Lidl desde mañana.