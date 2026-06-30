Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el horno de alta temperatura para pizza más potente del mercado: garantiza resultados culinarios al más puro estilo italiano

Lidl vuelve a apostar por los amantes de la cocina con un electrodoméstico que promete convertirse en uno de los más buscados. Se trata del horno de alta temperatura para pizzas por solo 59,99 euros, un modelo diseñado para conseguir una cocción rápida y un resultado crujiente gracias a su capacidad para alcanzar hasta 400 grados.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este horno es que alcanza temperaturas de hasta 400 °C, lo que permite preparar pizzas con una base crujiente y un acabado muy similar al de las pizzerías tradicionales.

Además, no solo sirve para elaborar pizzas. También es apto para cocinar tartas flambeadas, ampliando las posibilidades para quienes disfrutan preparando recetas caseras.

Cocción uniforme y control preciso

El horno incorpora un sistema de calor superior e inferior, combinado con un ventilador para la gestión del calor, que favorece una distribución uniforme de la temperatura durante todo el proceso de cocción.

También dispone de un termostato regulable de forma continua, permitiendo adaptar el calor según el tipo de masa o receta que se desee preparar.

Fácil de utilizar

Otro de sus puntos fuertes es su piedra para pizza de cerámica extraíble, diseñada para absorber la humedad de la masa y conseguir una base más crujiente.

Además, incorpora un temporizador de hasta 15 minutos, con señal acústica al finalizar la cocción y desconexión automática para una mayor comodidad y seguridad. El horno también cuenta con una tapa abatible con asa integrada, indicadores luminosos de funcionamiento y control de temperatura, e incluye dos palas para pizza, facilitando la introducción y extracción de las elaboraciones.

Horno de alta temperatura. / Lidl

Alta demanda

La combinación de temperaturas de hasta 400 grados, piedra cerámica, calor superior e inferior y un precio de solo 59,99 euros convierte a este horno para pizzas en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana.