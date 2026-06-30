Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula de cocina más precisa y barata del mercado: disponible por 7,99 euros

Lidl vuelve a ampliar su sección de menaje con un producto práctico para el día a día en la cocina. Se trata de la báscula de cocina por solo 7,99 euros, un modelo que destaca por su precisión, su bol de gran capacidad y varias funciones que facilitan la preparación de todo tipo de recetas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta báscula es que incorpora un bol de pesaje extraíble de 3,5 litros, suficiente para pesar cómodamente harina, azúcar, frutas, verduras y otros ingredientes. Además, el recipiente también puede utilizarse como tapa, facilitando el almacenamiento cuando no se utiliza.

La báscula permite pesar con una precisión de un gramo y soporta un peso máximo de cinco kilos, adaptándose tanto a pequeñas cantidades como a preparaciones de mayor volumen.

Funciones para cocinar con mayor comodidad

El aparato incorpora una pantalla LCD con controles sencillos y dispone de la práctica función TARA, que permite añadir ingredientes al mismo recipiente sin necesidad de realizar cálculos entre pesadas.

También incluye un temporizador de cocina y un indicador de la temperatura ambiente, dos funciones que aportan un extra de utilidad durante la elaboración de recetas.

Diseño práctico y fácil de usar

Otro de sus puntos fuertes es que incorpora desconexión automática, puesta a cero automática e indicadores de batería baja y de sobrecarga, características que facilitan su uso y ayudan a prolongar la duración de la pila.

Además, el bol es apto para lavavajillas, lo que simplifica la limpieza tras cada uso, y la báscula dispone de un práctico colgador para guardarla ocupando el mínimo espacio.

Báscula de cocina. / Lidl

Alta demanda

La combinación de una capacidad de hasta 5 kilos, un bol de 3,5 litros, función TARA, temporizador y un precio de solo 7,99 euros convierte a esta báscula de cocina en uno de los productos más atractivos de Lidl desde mañana. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con un accesorio práctico, preciso y económico que facilita cualquier elaboración en la cocina.