Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la placa doble de inducción más potente del mercado: disponible por menos de 25 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su oferta de pequeños electrodomésticos con un producto pensado para quienes necesitan un punto de cocción extra en casa o buscan una solución práctica para apartamentos, segundas residencias o campings. Se trata de la placa de cocción doble por solo 21,99 euros, un modelo que destaca por su gran potencia de 2.500 W y su control sencillo.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta placa es que incorpora dos zonas de cocción independientes, permitiendo cocinar dos alimentos al mismo tiempo sin necesidad de utilizar una cocina convencional.
La placa de mayor tamaño, con un diámetro de 185 milímetros, ofrece una potencia de 1.500 W, mientras que la segunda, de 155 milímetros, alcanza los 1.000 W, adaptándose a distintos tipos de ollas y sartenes.
Práctica para cualquier cocina
Este electrodoméstico resulta especialmente útil como apoyo cuando se necesita cocinar varios platos a la vez o en lugares donde no se dispone de una cocina completa.
Además, incorpora un interruptor de red independiente, una característica que facilita el control del aparato y mejora la comodidad durante su uso.
Estable y fácil de utilizar
Otro desus puntos fuertes es que cuenta con pies antideslizantes, diseñados para ofrecer una mayor estabilidad sobre la encimera durante el cocinado
Con una potencia total de 2.500 W y un cable de aproximadamente un metro de longitud, esta placa proporciona un rendimiento adecuado para el uso diario sin complicaciones.
Alta demanda
La combinación de dos zonas de cocción, una potencia de 2.500 W y un precio de solo 21,99 euros convierte a esta placa eléctrica doble en uno de los productos con más posibilidades y que apunta a que se agotará en cuestión de horas. Pincha aquí y compra el artículo ya mismo.
- Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Jardines, bancos y tres rutas para pasear, atractivos del nuevo 'pulmón verde' que Oviedo estrenará en agosto