Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora de doble ranura más potente del mercado: fácil de limpiar gracias a la bandeja recogemigas extraíble
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas. Se trata de la tostadora de doble ranura por solo 12,99 euros, un modelo que destaca por sus múltiples funciones, su facilidad de uso y su capacidad para conseguir un tostado uniforme en todo tipo de panes.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta tostadora es que incorpora seis niveles de tostado, permitiendo elegir el punto exacto que se desea para cada rebanada.
Además, cuenta con un sistema de centrado variable, que coloca automáticamente el pan en la posición adecuada para lograr un dorado homogéneo por ambos lados, tanto en pan de molde como en sándwiches.
Funciones para el día a día
La tostadora dispone de una función de descongelación, ideal para preparar pan directamente desde el congelador, así como una función de recalentamiento, que permite calentar las rebanadas sin volver a tostarlas.
También incorpora un botón de parada, con el que es posible interrumpir el proceso de tostado en cualquier momento.
Práctica y segura
Otro de sus puntos fuertes es la función de elevación automática, que facilita la extracción de rebanadas pequeñas sin riesgo de quemaduras.
En materia de seguridad, incorpora una función antibloqueo, que apaga automáticamente el aparato si el pan queda atascado en el interior.
Además, incluye un soporte integrado para calentar panecillos y cruasanes, ampliando sus posibilidades de uso, y una bandeja recogemigas extraíble, que facilita la limpieza después de cada desayuno.
Alta demanda
La combinación de seis niveles de tostado, funciones de descongelación y recalentamiento, soporte para panecillos y un precio de solo 12,99 euros convierte a esta tostadora de doble ranura en uno de los productos más atractivos de Lidl desde mañana. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con un pequeño electrodoméstico práctico, completo y perfecto para el uso diario.
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