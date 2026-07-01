Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el encendedor de barbacoas que garantiza los mejores resultados: disponible por menos de 10 euros
Una oportunidad única que garantiza los mejores resultados
Lidl ha lanzado una nueva promoción al mercado que promete conquistar a los amantes de las parrillas y la comida al aire libre. Se trata del encendedor de barbacoa que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es una auténtica locura: está disponible por tan solo 7,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es permite simplificar la labor de encendido y acelerar la formación de brasas. Ideal para llenar la chimenea con carbón y colocarla sobre una fuente de ignición que sirve para obtener brasas perfectas, uniformes y listas para cocinar en menos de 15 minutos, todo ello sin esfuerzo, sin humo excesivo y evitando el uso de líquidos inflamables que pueden alterar el sabor de los alimentos.
Para máxima seguridad, dispone de un mango ergonómico con placa de protección contra el calor. Además, según indica el fabricante se puede emplar para hasta 1,5 kg de carbón vegetal o briquetas para barbacoa.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente encendedor de barbacoa que promete convertirse en uno de los artículos más cocidiados dentro de su caegoría.
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