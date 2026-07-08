Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla colgante más cómoda y barata del mercado: ideal para descansar y relajarse en el jardín
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar y decoración que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata de la silla colgante de jardín, un artículo que reúne las características esenciales para convertirse en uno de los más demandados y cuyo precio es una auténtica locura: está disponible por tan solo 18,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta silla es que cuenta con una superficie de asiento cómoda y grande; ideal para descansar en el jardín o en la terraza. Su tejido robusto y duradero y sus cordones resistentes con lazos para colgar llaman a la calma de todos los consumidores que quieran relajarse con máxima seguridad.
Con respecto al diseño, la silla cuenta con un alegre estilo boho que incluye un cojín a juego. Una opción muy combinable con cualquier mueble de jardín y que aporta un toque sofisticado al exterior del hogar.
Según indica el fabricante, el artículo es apto para interiores o exteriores cubiertos y resistente a la intemperie y a los rayos UV. Sin duda, la solución definitiva para disfrutar de la calma con las mejores garantías.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta silla colgante que promete convertirse en uno de los artículos estrella y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Adiós a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): expertos Ingenieros industriales alertan que pueden desplazar la contaminación y el ruido a la periferia
- Santi Cazorla se sincera tras su retirada del Real Oviedo: “Yo me veía para jugar, pero me han hecho ver que no tengo el rol que quiero tener”
- El Principado aplicará mejoras fiscales a los asturianos para paliar el cobro de la tasa turística