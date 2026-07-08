Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el invernadero que garantiza los mejores resultados: ideal para el cultivo cómodo de plantas que necesitan calor, como tomates, pepinos y frutas exóticas
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por los aficionados a la jardinería con una oferta pensada para sacar el máximo partido al huerto o al jardín. Se trata del invernadero disponible por tan solo 26,99 euros, un modelo diseñado para proteger las plantas de las inclemencias del tiempo y favorecer su crecimiento durante más meses al año.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este invernadero es que está especialmente indicado para el cultivo de tomates, pepinos, frutas exóticas y otras plantas que necesitan calor, permitiendo adelantar la siembra y prolongar la temporada de cosecha.
Además, ayuda a proteger los cultivos frente a la lluvia, el viento, el granizo y el frío, creando un entorno más favorable para su desarrollo.
Diseñado para un crecimiento óptimo
El invernadero incorpora una cubierta de tejido de polietileno (PE) semitransparente y resistente al desgarro, que favorece la entrada de luz y la acumulación de calor, creando las condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas.
También permite controlar mejor la temperatura y la humedad del interior, dos factores clave para conseguir un cultivo más saludable.
Otro de sus puntos fuertes es su montaje sin herramientas, gracias a un práctico sistema de encaje que facilita su instalación en pocos minutos.
La estructura está fabricada en metal lacado, resistente a la intemperie y a los rayos UV, mientras que la parte delantera puede enrollarse mediante cremalleras para acceder cómodamente al interior. Además, dispone de dos ventanas enrollables con mosquitera, que favorecen la ventilación sin renunciar a la protección frente a insectos.
Alta demanda
La combinación de una estructura resistente, ventilación, protección frente a las inclemencias del tiempo y un precio de solo 26,99 euros convierte a este invernadero en uno de los productos más demandados de Lidl desde mañana. Todo apunta a que muchos clientes ansiosos acudirán a las tiendas para hacerse con una solución práctica y económica para proteger sus plantas y disfrutar de cosechas durante más tiempo.
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