Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel premium más potente y barata del mercado: garantiza una fuerte aceleración con alta velocidad de bola

Lidl vuelve ha lanzado una nueva oferta deportiva con un producto pensado para quienes buscan mejorar su rendimiento en la pista. Se trata de la pala de pádel premium por solo 44,99 euros, un modelo para jugadores avanzados que destaca por su marco de carbono, su superficie de fibra de vidrio y un diseño pensado para ofrecer potencia y control.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta pala es que ha sido diseñada para jugadores ambiciosos y de nivel avanzado, situándose dentro de la categoría de peso superior para ofrecer una mayor estabilidad durante el juego.Además, incorpora una superficie de golpeo de fibra de vidrio dura, pensada para generar una elevada velocidad de bola y favorecer golpes más potentes.

La pala presenta una forma de lágrima, una de las más demandadas por quienes buscan alcanzar un equilibrio entre potencia y control. También cuenta con un punto dulce central, una característica que facilita un contacto más eficaz con la pelota y ayuda a mejorar la precisión en cada golpe.

Diseño resistente y cómodo

Otro de sus puntos fuertes es su marco de carbono de alta estabilidad, diseñado para aportar una mayor resistencia y durabilidad incluso con tras un uso intensivo.

El mango incorpora un acabado antideslizante que mejora el agarre durante el juego, además de una dragonera de seguridad, que ayuda a sujetar la pala y aumenta la seguridad en cada punto.

Pala de pádel premium. / Lidl

Alta demanda

La combinación de un marco de carbono, superficie de fibra de vidrio, forma de lágrima y un precio de 44,99 euros convierte a esta pala de pádel premium en uno de los productos deportivos con más posibilidades de agotarse en Lidl a partir de mañana. Pincha aquí y consigue la tuya ya mismo.