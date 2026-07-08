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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora antiácaros más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Un auténtico chollo que apunta a agotarse en horas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora antiácaros más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora antiácaros más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para mejorar la limpieza del hogar y el descanso. Se trata de la aspiradora de mano inalámbrica antiácaros cuyo precio es una auténtica locura: está disponible por tan solo 12,99 euros. Este dispositivo compacto, que combina aspiración y desinfección mediante luz UV-C, se presenta como la solución definitiva para limpiar colchones, almohadas, edredones y otras superficies textiles.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este aparato es que aspira y desinfecta en un solo paso, ayudando a eliminar la suciedad visible y los alérgenos que se acumulan en los tejidos de uso diario.

Además, incorpora luz UV-C, una tecnología que, según indica el fabricante, elimina el 99,9 % de los ácaros, convirtiéndose en una opción especialmente interesante para quienes buscan una limpieza más profunda en colchones y ropa de cama.

Libertad de movimiento

La aspiradora funciona con batería, por lo que puede utilizarse sin cables y con total libertad de movimiento, facilitando la limpieza de diferentes estancias de la casa. Su diseño compacto también permite llevarla cómodamente de viaje, al camping o utilizarla en segundas residencias, ocupando muy poco espacio.

Otro de sus puntos fuertes es que incorpora dos filtros de polvo fino EPA 11 lavables, que pueden sustituirse y limpiarse fácilmente para mantener el rendimiento del aparato.

También dispone de un depósito de polvo de aproximadamente 120 mililitros, un tamaño suficiente para recoger la suciedad y los alérgenos acumulados antes de vaciarlo de forma rápida y sencilla.

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