Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora antiácaros más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para mejorar la limpieza del hogar y el descanso. Se trata de la aspiradora de mano inalámbrica antiácaros cuyo precio es una auténtica locura: está disponible por tan solo 12,99 euros. Este dispositivo compacto, que combina aspiración y desinfección mediante luz UV-C, se presenta como la solución definitiva para limpiar colchones, almohadas, edredones y otras superficies textiles.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este aparato es que aspira y desinfecta en un solo paso, ayudando a eliminar la suciedad visible y los alérgenos que se acumulan en los tejidos de uso diario.

Además, incorpora luz UV-C, una tecnología que, según indica el fabricante, elimina el 99,9 % de los ácaros, convirtiéndose en una opción especialmente interesante para quienes buscan una limpieza más profunda en colchones y ropa de cama.

Libertad de movimiento

La aspiradora funciona con batería, por lo que puede utilizarse sin cables y con total libertad de movimiento, facilitando la limpieza de diferentes estancias de la casa. Su diseño compacto también permite llevarla cómodamente de viaje, al camping o utilizarla en segundas residencias, ocupando muy poco espacio.

Otro de sus puntos fuertes es que incorpora dos filtros de polvo fino EPA 11 lavables, que pueden sustituirse y limpiarse fácilmente para mantener el rendimiento del aparato.

También dispone de un depósito de polvo de aproximadamente 120 mililitros, un tamaño suficiente para recoger la suciedad y los alérgenos acumulados antes de vaciarlo de forma rápida y sencilla.

Aspiradora antiácaros / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, potencia y precio imbatible convierte a esta aspiradora de mano antiácaros en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Por ello, todo apunta a que se agotará en cuestión de horas. No esperes más, pincha aquí y consigue el tuyo ya mismo.