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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini parrilla de contacto que garantiza los mejores resultados culinarios: ideal para asar con poca grasa carne, pescado o verduras

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini parrilla de contacto que garantiza los mejores resultados culinarios: ideal para asar con poca grasa carne, pescado o verduras

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini parrilla de contacto que garantiza los mejores resultados culinarios: ideal para asar con poca grasa carne, pescado o verduras / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con el lanzamiento de una nueva promoción que garantiza los mejores resultados en la cocina. Se trata de la mini parrilla que combina calidad y funcionalidad y cuyo precio imbatible apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas: está disponible por tan solo 15,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que permite asar con poca grasa y conservando el sabor de los alimentos. Ideal para elevar la experiencia gastronómica de la carne, pescado o verduras o incluso para tostar pan de sándwich o panini .

La mini parrilla cuenta con un revestimiento antiadherente de alta calidad de la marca ILAG®, lo que evita que la comida se pegue y garantiza un uso libre de arañazos.

Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad. El aparato cuenta con una función de abertura de 180°, lo que permite utilizarla como parrilla de mesa.

Según indica el fabricante, el sistema de funcionamiento es bastante sencillo: dispone de una luz indicadora roja y verde que alertará del punto perfecto de cocción de los alimentos. Sin duda, la solución defintiva para cocinar sin prisas y con la mejores resultados.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente parrilla que promete volar en cuestión de horas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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