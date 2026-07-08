Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini parrilla de contacto que garantiza los mejores resultados culinarios: ideal para asar con poca grasa carne, pescado o verduras
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con el lanzamiento de una nueva promoción que garantiza los mejores resultados en la cocina. Se trata de la mini parrilla que combina calidad y funcionalidad y cuyo precio imbatible apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas: está disponible por tan solo 15,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que permite asar con poca grasa y conservando el sabor de los alimentos. Ideal para elevar la experiencia gastronómica de la carne, pescado o verduras o incluso para tostar pan de sándwich o panini .
La mini parrilla cuenta con un revestimiento antiadherente de alta calidad de la marca ILAG®, lo que evita que la comida se pegue y garantiza un uso libre de arañazos.
Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad. El aparato cuenta con una función de abertura de 180°, lo que permite utilizarla como parrilla de mesa.
Según indica el fabricante, el sistema de funcionamiento es bastante sencillo: dispone de una luz indicadora roja y verde que alertará del punto perfecto de cocción de los alimentos. Sin duda, la solución defintiva para cocinar sin prisas y con la mejores resultados.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente parrilla que promete volar en cuestión de horas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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