Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador cónico que garantiza resultados de peluquería: con varilla de calefacción recubierta de queratina de cerámica

¿Buscas nuevos resultados en el cabello? ¡Esta oportunidad es para ti! Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a las amantes de la peluquería desde casa y con los mejores resultados. Se trata del rizador de pelo cónico que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: está disponible por tan solo 24,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su varilla de calefacción recubierta de queratina de cerámica. Este diseño sirve para moldear el cabello mientras lo protege del daño ocasionado por calor.

Según indica el fabricante, el nivel de temperarura del rizador varía de 120 a 180ºC, una opción ideal para ajustar el calor en función de las necesidades capilares de los consumidores. El aparto cuenta con una articulación giratoria de 360 º que permite un moldeado en las zonas más díficiles de alcanzar.

Con respecto a su seguridad, cuenta con una función de apago automático después de 30 minutos, lo que llama a la calma de los consumidores más despistados. Sin duda, este rizador se presenta como la solución definitiva para lucir un cabello sano, definido y fuerte.

Rizador cónico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este potente rizador cónico que apunta a agotarse en horas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.