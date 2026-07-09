Los expertos coinciden: el método con el que podrás dormir fresco sin aire acondicionado
Hay varias técnicas que te ayudarán a conciliar el sueño mejor en verano
Llega el verano y, con el calor, se nos hace difícil conciliar el sueño. Pero hay un método en el que coinciden los expertos que te permitirán dormir fresco sin necesidad de usar el aire acondicionado.
Un método que presenta el doctor Felices, que tiene más de 85.000 seguidores en la red social de Tik Tok, y que están respaldados por la fisiología e, incluso, la historia.
La primera de estas técnicas consiste en poner las muñecas bajo el agua fría durante treinta segundos antes de meterse en la cama. Y es que, de este modo, "enfrías la sangre que va directa a todo tu cuerpo y bajarás tu temperatura", señala.
¿Quieres otra solución? Pues agarra unos calcetines, humedécelos y mételos en el congelador. Cuando ya estén bien fríos, y antes de dormir, los pondremos rodeando los tobillos. Y ojo, no hay que ponérselos como siempre, sino que sólo tenemos que cubrir loss tobillos.
Hay una última técnica, conocida como el método egipcio. Esto es pulverizar agua fresca sobre la sábana hasta que quede completamente humedecida. Al evaporarse el agua, la tempeteratuva baja varios grados: "Será como dormir sobre un aire acondicionado".
Técnicas
Y tú, ¿has probado o probarás alguna de estas técnicas? Hay muchas más ideas sobre cómo pasar el verano de la forma más fresca posible.
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