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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora amasadora premium que garantiza los mejores resultados culinarios: disponible por menos de 20 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora amasadora premium que garantiza los mejores resultados culinarios: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora amasadora premium que garantiza los mejores resultados culinarios: disponible por menos de 20 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina de alta calidad y sin complicaciones.

Se trata de la batidora amasadora premium que reúne las características necesarias para convertirse en uno de los artículos imprescindibles para elevar el sabor de cualquier plato.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un motor de 500 W que permite un ajuste de 5 niveles de velocidad. Ideal para adaptar la potencia en función de la textura que se pretenda alcanzar.

Otro de sus puntos fuertes, es que cuenta con una un modo de velocidad lenta que garantiza un arranque potente y con pocas salpicaduras, lo que simplifica el posterior proceso de limpieza en la cocina.

Según indica el fabricante, está compuesta por 2 varillas batidoras para preparar nata, claras de huevo a punto de nieve y pasteles, así como 2 ganchos amasadores para preparar pan, masa de pizza y bollería con levadura.

Equipada con un botón turbo para máxima potencia, un mango ergonómico y un recetario con 5 deliciosas sugerencias, esta batidora es la solución definitiva para elevar tu experiencia gastronómica en la cocina.

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Batidora amasadora premium.

Batidora amasadora premium. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de potencia, calidad y un precio de 17,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente amasadora premium que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

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