Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la placa de inducción más funcional del mercado: dispone de 10 niveles de potencia y temperatura ajustable

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la comidad de calidad en cualquier parte. La cadena ha ampliado su catalógo y ha puesto a la venta una placa de inducción que reúne las características necesarias para convertirse en un imprescidible de la cocina.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que ofrece una cocción rápida y de bajo consumo energético. La placa cuenta con 10 niveles de potencia y temperatura ajustables (200–2000 W, 60–240 °C), lo que amplía el abanico de posibilidades culinarias. Otro de sus puntos fuertes es que dispone de 8 programas automáticos. Ideal para conservar la temperatura, estofar o freír.

Con respecto a la seguridad, la placa cuenta con un sistema de apagado automático una vez hayan transcurrido 120 minutos. Además, dispone de un bloqueo para niños, lo que llama a la calma de los consumidores más despistados.

Sin duda, esta placa se presenta como la solución definitiva para elevar la experiencia gastronómica en campings, segundas residencias o una comida al aire libre con máxima seguridad y las mejores garantías.

Placa de inducción. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 31,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta placa de inducción que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.