Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la placa de inducción más funcional del mercado: dispone de 10 niveles de potencia y temperatura ajustable
Una oportunidad única que garantiza los mejores resultados
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la comidad de calidad en cualquier parte. La cadena ha ampliado su catalógo y ha puesto a la venta una placa de inducción que reúne las características necesarias para convertirse en un imprescidible de la cocina.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que ofrece una cocción rápida y de bajo consumo energético. La placa cuenta con 10 niveles de potencia y temperatura ajustables (200–2000 W, 60–240 °C), lo que amplía el abanico de posibilidades culinarias. Otro de sus puntos fuertes es que dispone de 8 programas automáticos. Ideal para conservar la temperatura, estofar o freír.
Con respecto a la seguridad, la placa cuenta con un sistema de apagado automático una vez hayan transcurrido 120 minutos. Además, dispone de un bloqueo para niños, lo que llama a la calma de los consumidores más despistados.
Sin duda, esta placa se presenta como la solución definitiva para elevar la experiencia gastronómica en campings, segundas residencias o una comida al aire libre con máxima seguridad y las mejores garantías.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 31,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta placa de inducción que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
- La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- Luis García Montero, director del Instituto Cervantes: 'Lamento que algunas dinámicas de izquierdas caigan en la trampa del fanatismo ruidoso
- Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
- Los ganaderos protegen el tramo más expuesto de la conducción que lleva agua a la majada de Amuesa, en el corazón de los Picos de Europa
- Todos los nombramientos de párrocos y cargos de la Iglesia asturiana: el vicario de Cultura, Jorge Sangrador, estará al frente de San Isidoro (Oviedo)