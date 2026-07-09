Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de dos plazas para jardín más cómoda y resistente del mercado: con parasol ajustable para una sombra óptima

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de dos plazas para jardín más cómoda y resistente del mercado: con parasol ajustable para una sombra óptima

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de dos plazas para jardín más cómoda y resistente del mercado: con parasol ajustable para una sombra óptima / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl ha ampliado su catálogo de jardín con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del buen tiempo. Se trata de la tumbona de dos plazas, un artículo que destaca por su cómoda superficie, resistencia y versatilidad.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una amplia superficie de descanso, apta para dos personas. Un tamaño perfecto para disfrutar de las altas temperaturas en compañía de familiares o amigos.

Otro de sus puntos fuertes es la comodidad; gracias a su agradable tejido de soporte y a su cojín para la nuca, esta tumbona se presenta como un auténtico viaje hacia la relajación. Además, cuenta con un parasol ajustable que permite regular la altura en función de la dirección solar.

Comodidad y durabilidad

Según indica el fabricante, esta tumbona está diseñada con 2 ruedas que permiten reubicarla fácilmente, ideal para descansar en el sol o en la sombra. Asimismo, cuenta con 2 patas antideslizantes que no dañan el suelo y garantizan que el porche permanezca intacto durante su uso.

Esta tumbona cuenta con un tapizado de alta durabilidad, diseñado para soportar las condiciones climáticas más adversas y protegerse frente a los rayos UV.

Noticias relacionadas y más

Tumbona de dos plazas.

Tumbona de dos plazas. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 94,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta cómoda tumbona que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
  2. La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
  3. Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
  4. Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
  5. Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
  6. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes: 'Lamento que algunas dinámicas de izquierdas caigan en la trampa del fanatismo ruidoso
  7. Los ganaderos protegen el tramo más expuesto de la conducción que lleva agua a la majada de Amuesa, en el corazón de los Picos de Europa
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: están a la mitad de su precio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de dos plazas para jardín más cómoda y resistente del mercado: con parasol ajustable para una sombra óptima

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de dos plazas para jardín más cómoda y resistente del mercado: con parasol ajustable para una sombra óptima

Del primer concierto en Asturias de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero a Hombres G, Dani Martín y el reguetón de Danny Romero: el programa completo de Gijón Life

Del primer concierto en Asturias de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero a Hombres G, Dani Martín y el reguetón de Danny Romero: el programa completo de Gijón Life

La actividad cultural crece en Grado: la biblioteca sumó 184 nuevos usuarios el año pasado y recibió a más de 35.000 visitantes

La actividad cultural crece en Grado: la biblioteca sumó 184 nuevos usuarios el año pasado y recibió a más de 35.000 visitantes

El racinguista Aritz Aldasoro será el séptimo fichaje del Real Oviedo este mercado de verano

El racinguista Aritz Aldasoro será el séptimo fichaje del Real Oviedo este mercado de verano

El asturiano Jonás Fernández, el eurodiputado español más influyente en política económica

El asturiano Jonás Fernández, el eurodiputado español más influyente en política económica

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plastificadora más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plastificadora más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Las mejores imágenes de la 6ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 6ª etapa del Tour de Francia

Cuerpo defiende ante el Eurogrupo la emisión de deuda conjunta para ahorrar en costes de financiación

Cuerpo defiende ante el Eurogrupo la emisión de deuda conjunta para ahorrar en costes de financiación
Tracking Pixel Contents