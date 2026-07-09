Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de dos plazas para jardín más cómoda y resistente del mercado: con parasol ajustable para una sombra óptima

Lidl ha ampliado su catálogo de jardín con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del buen tiempo. Se trata de la tumbona de dos plazas, un artículo que destaca por su cómoda superficie, resistencia y versatilidad.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una amplia superficie de descanso, apta para dos personas. Un tamaño perfecto para disfrutar de las altas temperaturas en compañía de familiares o amigos.

Otro de sus puntos fuertes es la comodidad; gracias a su agradable tejido de soporte y a su cojín para la nuca, esta tumbona se presenta como un auténtico viaje hacia la relajación. Además, cuenta con un parasol ajustable que permite regular la altura en función de la dirección solar.

Comodidad y durabilidad

Según indica el fabricante, esta tumbona está diseñada con 2 ruedas que permiten reubicarla fácilmente, ideal para descansar en el sol o en la sombra. Asimismo, cuenta con 2 patas antideslizantes que no dañan el suelo y garantizan que el porche permanezca intacto durante su uso.

Esta tumbona cuenta con un tapizado de alta durabilidad, diseñado para soportar las condiciones climáticas más adversas y protegerse frente a los rayos UV.

Tumbona de dos plazas. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 94,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta cómoda tumbona que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.