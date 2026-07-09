Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el llavero localizador inteligente que cambiará la vida de los consumidores: ideal para no volver a perder las llaves y encontrar rápidamente objetos de valor
Una oportunidad que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por la tecnología útil para el día a día con una oferta que promete convertirse en una de las más demandadas. Se trata del llavero localizador inteligente por solo 8,99 euros, un dispositivo diseñado para encontrar fácilmente llaves, carteras, mochilas y otros objetos personales desde el móvil.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este localizador es que permite encontrar rápidamente objetos de valor gracias a su conexión con el teléfono móvil.
Su diseño compacto facilita colocarlo en llaves, monederos, carteras, mochilas o cualquier objeto de uso cotidiano, ayudando a localizarlos cuando se extravían.
Compatible con Apple y Android
El dispositivo es compatible con la función de búsqueda de las aplicaciones Apple Find My y Google Find Hub, por lo que puede utilizarse tanto con iPhone y iPad con iOS 14.5 o superior como con dispositivos Android con Google 9.0 o versiones posteriores.
Además, funciona mediante Bluetooth 5.3, ofreciendo un alcance aproximado de 10 metros, tanto en interiores como en exteriores.
Listo para usar
Otro de sus puntos fuertes es que se entrega con una funda protectora y una pila CR2032 incluida, por lo que puede utilizarse desde el primer momento.
También cuenta con protección IPX5 frente a salpicaduras de agua cuando se utiliza con la funda, lo que aporta un extra de tranquilidad en el uso diario.
Alta demanda
La combinación de calidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este llavero localizador que promete convertirse en uno de los artículos más demandados. Pincha aquí y consigue el tuyo ya mismo.
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