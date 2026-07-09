Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora de ranuras extra largas más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
¿Buscas renovar los electrodomésticos del hogar? ¡Esta oferta es para ti! Lidl ha ampliado su catálogo con el lanzamiento de una nueva promoción que promete convertirse en un imprescindible de la cocina. Se trata de la tostadora de doble ranura larga, un artículo que reúne las características necesarias para convertirse en la estrella de la temporada y cuyo precio es una auténtica locura: está disponible por tan solo 19,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta tostadora es que sus dos ranuras largas permiten preparar hasta cuatro rebanadas de pan de molde o sándwich a la vez, una opción especialmente práctica para familias o para quienes quieren ahorrar tiempo.
Además, incorpora seis niveles de tostado y un sistema de control electrónico del tueste, que ayuda a conseguir un dorado homogéneo según las preferencias de cada usuario.
Funciones para el día a día
La tostadora dispone de una función de descongelación, que permite introducir directamente el pan congelado y tostarlo en un solo paso.
También incorpora una función de recalentamiento, pensada para calentar el pan sin aumentar el nivel de tostado, y un botón de parada, con el que se puede interrumpir el proceso en cualquier momento.
Práctica y segura
Otro de sus puntos fuertes es el centrado automático de las rebanadas, que favorece un tostado uniforme por ambos lados.
Además, incorpora una función de elevación automática, que facilita la extracción de las rebanadas más pequeñas sin riesgo de quemaduras, así como un sistema antibloqueo, que apaga automáticamente el aparato si el pan queda atascado.
El modelo incluye también un soporte integrado para calentar panecillos y cruasanes y una bandeja recogemigas extraíble, que facilita la limpieza después de cada uso.
Alta demanda
La combinación de capacidad para tostar hasta cuatro rebanadas, seis niveles de tostado, múltiples funciones y un precio de solo 19,99 euros convierte a esta tostadora de doble ranura larga en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Pincha aquí y hazte con uno ya mismo.
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