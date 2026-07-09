Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el vestido túnica por solo 8,99 euros: diseño midi, efecto crepé y disponible en tres colores
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
¿Buscas renovar tu armario? ¡Esta oportunidad es para ti! Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de ropa para mujer que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata del vestido túnica estampado, un modelo de largo midi que combina comodidad, un diseño actual y un precio difícil de igualar.
Disfruta de la moda de calidad
Uno de los principales atractivos de este vestido es su moderna estructura de crepé, un acabado que aporta un aspecto elegante y favorece una caída fluida de la prenda. Además, está disponible en tres colores: verde, rosa y negro, permitiendo elegir entre opciones más llamativas o un básico fácil de combinar para cualquier ocasión.
El vestido presenta un largo midi, una de las tendencias que sigue ganando protagonismo por su comodidad y versatilidad tanto para una jornada en la oficina como para ocasiones más informales. También incorpora un cuello abierto con tapeta de botones y un volante en el bajo, detalles que aportan un estilo femenino y desenfadado.
Pensado para el día a día
Otro de sus puntos fuertes es su composición, ya que está elaborado en un 99 % de poliéster reciclado certificado por GRS, una característica que apuesta por el uso de materiales reciclados.
Además, incorpora elastano LYCRA®, que proporciona una mayor elasticidad y contribuye a un ajuste más cómodo durante todo el día.
Alta demanda
La combinación de calidad, estética y precio de tan solo 8,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todas las clientas tendrán un único objetivo: conseguir este vestido estampado, perfecto para cualquier ocasión y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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