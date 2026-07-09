Meter hojas de laurel en la lavadora: el milagroso truco casero que está conquistando miles de hogares

Primero fueron el vinagre y el bicarbonato. Ahora es el laurel el que se ha convertido en el verdadero protagonista en el hogar, aunque no precisamente en la cocina.

En los últimos días, un sencillo truco se ha alcanzado gran popularidad entre quienes buscan alternativas naturales para el cuidado de la ropa. No se trata de otra cosa que introducir unas hojas de esta planta en la lavadora durante el lavado.

¿En qué consiste el truco?

La técnica es tan simple como colocar entre dos y cuatro hojas de laurel secas en el tambor de la lavadora antes de iniciar el lavado. Para evitar que se rompan durante el ciclo, lo más recomendable es introducirlas en una bolsa de tela o en una malla para prendas delicadas. A continuación, el lavado se realiza con total normalidad, utilizando el detergente habitual.

Quienes han probado este método aseguran que, al entrar en contacto con el agua, el laurel libera parte de sus aceites esenciales, lo que deja un ligero aroma herbal en las prendas y ayuda a combatir los malos olores, especialmente en toallas o ropa deportiva.

Laurel. / Freepik

¿Funciona de verdad?

Aunque este truco de antaño ha despertado una enorme curiosidad, conviene poner los resultados en contexto. El laurel es una planta aromática y, por ello, puede aportar un olor agradable durante el lavado. Sin embargo, no existen evidencias científicas que demuestren que mejore la capacidad de limpieza de la lavadora, elimine manchas difíciles o desinfecte la ropa.

El éxito de este remedio refleja el interés que siguen despertando los trucos caseros elaborados con ingredientes naturales y económicos. Su facilidad para ponerlo en práctica y la curiosidad por comprobar sus resultados han hecho que cada vez más personas decidan probarlo en casa.

Más allá de modas virales, la clave para conseguir una colada impecable sigue siendo utilizar un detergente adecuado, elegir el programa de lavado correcto y mantener la lavadora en buen estado. El laurel puede aportar un toque diferente, pero no hace milagros.