Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La nueva era de la belleza: la longevidad comienza en la piel

woman

woman

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Con más de cinco décadas de historia familiar ligadas al cuidado de la piel y una trayectoria marcada por la innovación, Myriam Yébenes se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la medicina estética en España. Al frente de Maribel Yébenes, ha impulsado una visión pionera basada en la prevención, la medición científica y la longevidad cutánea, anticipándose a algunas de las tendencias que hoy están transformando el sector.

WOMAN: Durante años hemos asociado la medicina estética al rejuvenecimiento. Hoy todo parece girar alrededor de la longevidad. ¿Estamos ante una tendencia o ante un cambio real de paradigma?

Fuente: La Opinión de Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
  2. La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
  3. Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
  4. Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
  5. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes: 'Lamento que algunas dinámicas de izquierdas caigan en la trampa del fanatismo ruidoso
  6. Los ganaderos protegen el tramo más expuesto de la conducción que lleva agua a la majada de Amuesa, en el corazón de los Picos de Europa
  7. Todos los nombramientos de párrocos y cargos de la Iglesia asturiana: el vicario de Cultura, Jorge Sangrador, estará al frente de San Isidoro (Oviedo)
  8. El Arzobispo ultima un amplio movimiento de párrocos, con algunos cambios en destinos de referencia

Un bolso para una reina

Un bolso para una reina

Las cigüeñas españolas cada vez son más sedentarias y menos migrantes: la culpa es de los vertederos

Las cigüeñas españolas cada vez son más sedentarias y menos migrantes: la culpa es de los vertederos

La Corredoria se arma para el regreso: Mateo Manso y Asier Lougedo, primeros cromos para la Segunda Asturfútbol

La Corredoria se arma para el regreso: Mateo Manso y Asier Lougedo, primeros cromos para la Segunda Asturfútbol

EN IMÁGENES: Inauguración en Villaviciosa de la muestra "La poesía y el mar" de Guillermo Simón

EN IMÁGENES: Inauguración en Villaviciosa de la muestra "La poesía y el mar" de Guillermo Simón

La poesía y el mar, “dos artes que nacieron para dialogar”, a través de la mirada de Guillermo Simón en Villaviciosa

La poesía y el mar, “dos artes que nacieron para dialogar”, a través de la mirada de Guillermo Simón en Villaviciosa

El precio por el que sale a la venta un edificio de Cimavilla que alberga un mítico bar de Gijón

El precio por el que sale a la venta un edificio de Cimavilla que alberga un mítico bar de Gijón

La estadística

La estadística
Tracking Pixel Contents