Ofrecido por Maribel Yébenes
La nueva era de la belleza: la longevidad comienza en la piel
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Con más de cinco décadas de historia familiar ligadas al cuidado de la piel y una trayectoria marcada por la innovación, Myriam Yébenes se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la medicina estética en España. Al frente de Maribel Yébenes, ha impulsado una visión pionera basada en la prevención, la medición científica y la longevidad cutánea, anticipándose a algunas de las tendencias que hoy están transformando el sector.
WOMAN: Durante años hemos asociado la medicina estética al rejuvenecimiento. Hoy todo parece girar alrededor de la longevidad. ¿Estamos ante una tendencia o ante un cambio real de paradigma?
Fuente: La Opinión de Murcia
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