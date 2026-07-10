Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mini ventilador más potente y barato del mercado: disponible por menos de 6 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha ampliado su catálogo de climatización con el lanzamiento de una nueva promoción que no dejará indiferente a nadie. Se trata del mini ventilador que, con las altas temperaturas golpeando la península, promete convertirse en un imprescindible para combatir las jornadas más calurosas.
¿Qué ofrece?
Una de los principales atractivos de este artículo es su diseño portátil con una práctica base, lo que convierte a este mini ventilador en un dispositivo 2 en 1. Sirve para refrescarte mientras lo sostienes en la mano en la calle y, al colocarlo en su base, se transforma en un ventilador de escritorio fijo.
Alcanza la temperatura adecuada
El aparato cuenta con 3 niveles de velocidad: bajo, medio y alto. Esta función permite ajustar la temperatura en función de las necesidades climatológicas del exterior. Además, incluye un cabezal inclinable para dirigir el flujo de aire exactamente a donde lo necesitas.
El funcionamiento es bastante sencillo: incluye una batería recargable integrada y un cable de carga (USB A a USB C). De esta forma, los consumidores podrán utilizar el mini ventilador en cualquier parte y con las mejores garantías.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 5,99 euros apuntan a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este potente mini ventilador que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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