Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el afilador eléctrico de cuchillos con megadescuento: sirve para hojas de metal y cerámica

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de pequeños electrodomésticos con una oferta pensada para quienes quieren mantener sus cuchillos siempre en perfecto estado. Se trata del afilador eléctrico de cuchillos por solo 14,99 euros, un dispositivo que promete afilar distintos tipos de hojas de forma rápida y sin esfuerzo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este afilador es que es compatible con cuchillos de hojas lisas y dentadas, además de modelos fabricados tanto en metal como en cerámica, lo que amplía sus posibilidades de uso en la cocina.

El aparato incorpora discos de afilado con revestimiento de polvo de diamante, diseñados para conseguir un afilado eficaz y preciso con un manejo sencillo.

Sistema de afilado en dos fases

El dispositivo cuenta con un sistema de afilado de dos etapas. La primera está destinada al afilado grueso, ideal para recuperar el filo de cuchillos más desgastados, mientras que la segunda realiza un afilado fino y pulido, proporcionando un acabado más preciso.

De esta forma, permite mantener los cuchillos en buenas condiciones sin necesidad de recurrir a herramientas profesionales.

Fácil de usar y limpiar

Otro de sus puntos fuertes es que incorpora un colector de polvo magnético extraíble, que recoge los restos generados durante el afilado y facilita la limpieza del aparato.

Además, dispone de un interruptor de encendido y apagado, pies antideslizantes para mejorar la estabilidad durante el uso y una potencia de 40 vatios, suficiente para un afilado rápido y cómodo.

Afilador eléctrico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de discos con revestimiento de diamante, sistema de afilado en dos etapas y un precio de solo 14,99 euros convierte a este afilador eléctrico de cuchillos en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.