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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de vaso 3 en 1 más potente del mercado: dispone de varias velocidades de mezcla, función de pulso y molinillo múltiple

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de vaso 3 en 1 más potente del mercado: dispone de varias velocidades de mezcla, función de pulso y molinillo múltiple

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de vaso 3 en 1 más potente del mercado: dispone de varias velocidades de mezcla, función de pulso y molinillo múltiple / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la cocina de alta calidad. Se trata de la batidora de vaso 3 en 1 que combina potencia y funcionalidad a precio imbatible y que promete arrasar en ventas en un abrir y cerrar de ojos.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de 3 velocidades de mezcla, ideal para ajustar la textura del batido en función de los gustos culinarios del consumidor.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con función de pulso y molinillo múltiple que posicionan a esta batidora como la opción perfecta para picar ingredientes duros (hielo, frutos secos) y controlar la textura, evitando que los alimentos se reduzcan a puré o se calienten demasiado.

La batidora está compuesta por un vaso de plástico de 2 litros con cuchillas de acero inoxidable desmontables, una capacidad suficiente para abastecer hasta a cuatro comensales y que garantiza una limpieza segura del dispositivo.

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Batidora de vaso.

Batidora de vaso. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 34,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de todas las tiendas Lidl. Los consumidores, ansiosos, no tendrán otro objetivo que conseguir esta batidora 3 en 1 que promete convertirse en el artículo más codiciado dentro de su categoría. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

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