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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa de viaje con ruedas más barata del mercado: exterior ultrarresistente a los desgarros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa de viaje con ruedas más barata del mercado: exterior ultrarresistente a los desgarros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa de viaje con ruedas más barata del mercado: exterior ultrarresistente a los desgarros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para quienes ya preparan sus próximas escapadas. Se trata de la bolsa de viaje con ruedas de 70 litros por solo 26,99 euros, un modelo que destaca por su gran capacidad, su resistencia y la incorporación de un sistema trolley para transportarla cómodamente.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta bolsa es su capacidad de 70 litros, suficiente para guardar ropa, calzado y accesorios para viajes de varios días sin necesidad de llevar equipaje adicional.

Además, está fabricada con un material exterior resistente a los desgarros y al desgaste, pensado para soportar el uso frecuente durante los desplazamientos.

Diseñada para viajar con comodidad

La bolsa incorpora un sistema trolley integrado con asa telescópica extensible hasta 102,5 centímetros, lo que facilita su transporte por estaciones, aeropuertos o calles sin necesidad de cargar peso.

También dispone de dos ruedas de marcha suave, diseñadas para ofrecer un desplazamiento más cómodo, y de varias asas acolchadas, incluida una situada en la base para levantarla y guardarla con mayor facilidad.

Más seguridad y resistencia

Otro de sus puntos fuertes es que incluye un candado de combinación y cuenta con la certificación Travel Sentry® Approved, compatible con los controles de equipaje de más de 55 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón o Alemania.

Además, incorpora dos correas laterales de compresión, listones de protección en la parte trasera y una cremallera YKK de alta calidad, diseñada para ofrecer una mayor durabilidad.

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Bolsa de viaje.

Bolsa de viaje. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de una capacidad de 70 litros, sistema trolley, candado de combinación y un precio de solo 26,99 euros convierte a esta bolsa de viaje en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Pincha aquí y consigue la tuya ya mismo.

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