Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el kit de horno de camping más barato del mercado: adecuado para placas de cocina eléctricas, de gas y halógenas

Lidl vuelve a sorprender con un accesorio de cocina pensado para los amantes del camping y para quienes buscan soluciones prácticas en cualquier lugar. Se trata del kit de horno de camping por solo 12,99 euros, un completo set de cinco piezas que permite hornear pan, bizcochos y otros platos directamente sobre la cocina, sin necesidad de un horno convencional.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este kit es que permite preparar pan y una gran variedad de recetas al horno de forma sencilla, convirtiéndose en una alternativa ideal para utilizar durante escapadas, vacaciones o en viviendas donde no se dispone de horno.

Además, su abertura central favorece una distribución uniforme del calor, ayudando a conseguir una cocción más homogénea de los alimentos.

Compatible con diferentes cocinas

El kit puede utilizarse sobre placas eléctricas, de gas y halógenas, lo que amplía sus posibilidades de uso tanto en casa como durante los viajes.

El conjunto incluye cinco piezas: un molde base de acero inoxidable, un molde para hornear de acero, una rejilla de enfriamiento de acero inoxidable, un molde de silicona y una tapa con revestimiento antiadherente duradero.

Fácil de utilizar

Otro de sus puntos fuertes es que el molde para hornear y la tapa cuentan con un revestimiento antiadherente ILAG, pensado para facilitar el desmoldado de los alimentos y simplificar la limpieza después de cada uso.

Además, el molde de silicona soporta temperaturas de hasta 230 grados, ofreciendo una mayor versatilidad para distintas preparaciones.

Kit de horno de camping. / Lidl

Alta demanda

La posibilidad de hornear sin un horno convencional, su compatibilidad con diferentes tipos de cocina, las cinco piezas incluidas y un precio de solo 12,99 euros convierten a este kit de horno de camping en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.